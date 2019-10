CCJ da AL forma maioria para derrubar honorários de sucumbência

publicidade

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa protelou mais uma vez, por mais uma semana, a decisão sobre a suspensão do pagamento dos honorários de sucumbência aos procuradores estaduais, conforme é pleiteado por 42 parlamentares. Mas houve uma reviravolta importante na reunião do colegiado desta manhã.

Durante sua manifestação, o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), anunciou que ele e outros três parlamentares da base (Elizandro Sabino, do PTB, Luiz Henrique Viana, do PSDB, e Fran Somensi, do Republicanos) vão seguir o entendimento do atual relator da matéria na CCJ, deputado Elton Weber (PSB), que é favorável à suspensão do pagamento dos honorários e pelo envio, por parte do Executivo, de um projeto de lei que seja submetido à apreciação do Legislativo.

Com isso, foi formada ampla maioria no colegiado para dar andamento à suspensão da sucumbência. Nas duas votações anteriores sobre o tema, os parlamentares que defendem o fim do pagamento já somavam 6 votos. A votação não foi concluída nesta terça porque Viana pediu vista.