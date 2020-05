Celso de Mello determina perícia em vídeo de reunião ministerial

publicidade

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, determinou que perítos examinem vídeo apresentado pelo governo Bolsonaro, supostamente com o encontro requisitado por Sérgio Moro. Conforme o ex-ministro, o presidente, Jair Bolsonaro, teria tentado interferir na Polícia Federal durante reunião do ministério.

Segundo Celso de Mello, uma equipe deve realizar a perícia logo após a exibição da gravação aos procuradores, advogados de Moro e à AGU prevista para às 8h desta terça, no Instituto Nacional de Criminalística da PF, em Brasília.

O pedido de perícia foi apresentado ao decano no início da tarde pela Polícia Federal. Em determinação de urgência, o decano determinou que a AGU, a PGR e os advogados de Moro poderão apresentar, em até 24 horas, nomes para acompanharem os trabalhos dos agentes.