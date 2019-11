Cenário político amplia a responsabilidade das forças de oposição, diz Molon

publicidade

O líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), declarou neste sábado, em evento partidário ocorrido em Porto Alegre, que o atual cenário político nacional amplia a responsabilidade das forças de oposição no Brasil. "Estamos enfrentando um momento muito difícil, em que a democracia do país está em risco. Além da defesa dos valores democráticos, o papel da oposição tem sido fundamental no bloqueio de retrocessos sociais e, quando não for possível bloquear, ao menos, precisamos reduzir os danos", pontuou.

Na atividade promovida pela direção do partido no Estado, Molon disse que o PSB está engajado em construir uma alternativa para a condução política do país. "Por isso, estamos propondo esta autoreforma do PSB. Queremos o reencontrar nossas origens, nossa determinação democrática e socialista. Da luta contra as desigualdades e pelo reforço das liberdades democráticas", apontou.

O deputado federal afirmou que o PSB pretende apresentar candidaturas próprias "quando possível" e garantiu que a sigla está disposta a compor alianças "para derrotar os atrasos". Segundo o parlamentar, a intenção é buscar parcerias que concordem sobre a forma de composição. "Nem sempre as candidaturas mais viáveis são aquelas que despontam como favoritas no primeiro turno das eleições. A capacidade de atrair setores do centro para somar votos pode ser mais importante para a conquista de uma vitória eleitoral", analisou.