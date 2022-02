Chanceler Carlos França decola para Portugal no domingo

publicidade

O ministro das Relações Exteriores, Paulo França decola para Lisboa neste domingo. Na capital Portuguesa, iniciará as tratativas para as celebrações do bicentenário da Independência do Brasil, que se comemora este ano. Entre os compromissos, está previsto um encontro com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

A viagem ocorre no momento em que a Europa vive o impacto da invasão russa à Ucrânia, numa agressão bélica que assusta o continente. O tema será tocado lateralmente, embora não seja o foco da visita do chanceler.

O ambiente diplomático entre brasileiros e europeus desanuviou a partir desta sexta, com o voto do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O país finalmente expressou uma posição de repúdio à invasão da Ucrânia, até então não explicitada pelo Itamaraty.

“Uma linha foi cruzada, e este Conselho não pode ficar em silêncio", diz a nota do MRE, na primeira manifestação clara em defesa da soberania das nações, nesta crise.

A cobrança por um repúdio claro à invasão russa na Ucrânia se intensificou ao longo da semana e motivou uma diligência de 30 embaixadores e diplomatas europeus à sede do Itamaraty em Brasília, nesta sexta.

