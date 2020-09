Chapa de Marchezan segue com indefinições para a eleição

publicidade

A chapa do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que concorre à reeleição, segue com indefinições. Enquanto o partido do atual chefe do Executivo é um dos poucos que ainda não definiu a data para sua convenção, o PL, que faz parte da aliança, adiou a sua própria convenção, que estava marcada para esta quinta-feira, para o próximo dia 16. O motivo é a indefinição sobre o nome do pré-candidato a vice-prefeito.

Líder do PL no Rio Grande do Sul, o deputado federal Giovani Cherini afirmou que o advogado José Amarante, ex-dirigente do Internacional, já estava acertado desde o dia 22 de setembro do ano passado. O PSL, no entanto, que faz parte da chapa, também teria interesse em indicar um nome.

Apesar do impasse, Cherini disse que não há intenção de formar nenhuma outra aliança e que a legenda só tem interesse em ter o seu vice-prefeito. "É um homem culto e bem-sucedido na vida, tudo o que administrou foi com competência, zelo e sucesso", destacou, ao descrever Amarante.