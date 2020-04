Chefe da Casa Civil confirma permanência de Moro no governo de Bolsonaro

publicidade

O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, garantiu que não há a possibilidade do desligamento do ministro Sergio Moro do ministério de Justiça Segurança Pública. Em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, o general disse que a "assessoria de Moro já desmentiu sua saída da pasta". A possível saída de Moro foi discutida no Palácio do Planalto após o presidente Jair Bolsonaro comunicar a ele que trocará o comendo da Polícia Federal, cargo atualmente ocupado por Maurício Valeixo. De acordo com interlocutores do presidente, Moro não chegou a pedir demissão, mas afirmou que não concordava com a troca e reavaliaria sua permanência no governo.

Os militares do primeiro escalão tentaram encontrar uma solução para o impasse. Bolsonaro quer indicar o nome do chefe da PF, mas Moro resiste a ficar sem Valeixo, com que trabalha desde os tempos da Operação Lava Jato, e, principalmente, não ter poder de decisão sobre um dos principais cargos do seu ministério. Embora a indicação para o comando da PF seja uma atribuição do presidente, tradicionalmente é o ministro da Justiça quem escolhe.