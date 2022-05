Ciro Gomes está com Covid-19 e suspende atividades presenciais

publicidade

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, anunciou nesta segunda-feira (9) que está com Covid-19. Pelas redes sociais, ele publicou o resultado do teste Swab, que coleta material das vias aéreas para identificar o material genético do vírus.

De acordo com Ciro, em razão do diagnóstico, ele vai suspender a campanha e manter apenas atividades virtuais. O político deve cumprir o isolamento e disse que está se sentido bem, com sintomas leves, até o momento.

"Infelizmente testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de campanha. Mas, com as devidas precauções, farei a #cirogames, amanhã, direto de minha casa", escreveu ele.

O pedetista é o principal nome da chamada terceira via, que tenta emplacar candidatos além do atual presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições deste ano. Em outubro do ano passado, Ciro também se infectou com a doença, teve sintomas leves e se recuperou.

Em novembro do mesmo ano, o político tomou a dose de reforço contra a doença.