Cirurgia de Alcolumbre foi um sucesso e senador se recupera bem

publicidade

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se recupera bem depois de ter sido submetido a uma cirurgia para corrigir um quadro de abscesso intestinal, nesta sexta-feira (6). De acordo com um comunicado emitido pela assessoria de imprensa do parlamentar, o procedimento médico foi "um sucesso".

Informamos que o procedimento cirúrgico realizado no senador Davi Alcolumbre foi um sucesso.



Ele se recupera bem. Já está conversando com familiares e equipe médica, bem-humorado e profundamente agradecido pelas manifestações de carinho de todos. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) May 7, 2022

"Informamos que o procedimento cirúrgico realizado no senador Davi Alcolumbre foi um sucesso. Ele se recupera bem. Já está conversando com familiares e equipe médica, bem-humorado", informou a equipe do senador.

Ex-presidente do Senado e atual presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da casa, Alcolumbre foi internado em Brasília na manhã de sexta com fortes dores abdominais. À noite, foi transferido para São Paulo, quando recebeu o diagnóstico de abscesso intestinal, que é quando bolsas de pus, geralmente causadas por uma infecção bacteriana, se formam entre os órgãos da cavidade abdominal.

O senador ainda não tem previsão de alta. Ele agradeceu ao apoio que recebeu desde o momento que precisou ser internado. "Essa corrente de solidariedade foi e é fundamental para sua rápida e plena recuperação", disse a assessoria de Alcolumbre.

Veja Também