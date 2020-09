Com críticas a gestões anteriores, Nagelstein disputará a prefeitura de Porto Alegre

publicidade

O PSD apresentou, em sua convenção, na tarde deste sábado, a chapa para disputar a Prefeitura de Porto Alegre. O partido virá com chapa pura encabeçada pelo vereador Valter Nagelstein, tendo como vice o Delegado João Carlos da Luz Diogo.

Em sua fala, Nagelstein fez uma série de críticas às gestões anteriores. Sem denominar, falou ainda sobre a atual relação 'ditatorial' da relação da prefeitura com a Câmara dos Vereadores e que outros tiveram a oportunidade e não fizeram as mudanças necessárias. "Temos uma missão de arrumar essa cidade. Tenho certeza que todos nós compartilhamos uma insatisfação. E a certeza de que Porto Alegre pode ser muito melhor", afirmou.

Apresentou propostas, como a criação de um escritório de regularização fundiária; terminar as obras inacabadas da cidade, o desenvolvimento de uma política de urbanismo e uma atenção à segurança. Esse último aspecto ganhou destaque com o anúncio do vice na chapa. Delegado aposentado, Diogo ressaltou que a cidade exige das autoridades um trabalho específico na área da segurança.

O partido apresentou nominata de 39 candidatos à Câmara de Vereadores. Atualmente, o partido tem duas vagas: Claudia Santos e Nagelstein.