Com imagens fortes, prefeitos fazem campanha de conscientização contra Covid-19

A Azonasul, consórcio de municípios da Região Sul do Estado, lançou uma campanha nas redes sociais para conscientização da população sobre os protocolos de distanciamento contra a Covid-19. Com imagens "fortes", a campanha faz um apelo com frases como: "onde você prefere ficar?" Fazendo a comparação entre um sofá e um caixão.

O objetivo, segundo o presidente da Azonasul Vinicius Pegoraro (MDB) e prefeito de Canguçu, é fazer com que as pessoas voltem a adotar as medidas do início da pandemia e, desta forma, retomar as atividades do comércio de forma segura.

"Temos o entendimento de que não é o comércio que tem gerado o aumento de casos. O que tem ocorrido são as aglomerações, que acontecem no final de semana e quem desrespeita as medidas de distâncimento", disse.

Segundo Pegoraro, a entidade está enviando um ofício ao governador Eduardo Leite (PSDB) pedindo a antecipação da retomada do modelo de cogestão, anunciado para dia 22. A intenção é "voltar o mínimo possível dentro do distanciamento social”. “Para isso, precisamos da conscientização de todos", reforçou ele. O argumento da conscientização tem sido utilizado por prefeitos que apoiam a flexibilização das atividades.

A fiscalização das atividades, que fica sob encargo dos prefeitos, é um dos grandes problemas, explicou o presidente. "Gera o sentimento de injustiça", afirmou, ao dizer que tem recebido cobranças de setores do comércio com frases como: "fiscaliza o comércio mas quando tem aglomerações ninguém vai". Em consequência disso, a entidade está pedindo também ao Executivo uma integração entre as forças policiais estaduais e municipais.