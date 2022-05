Com impasse entre siglas, Lula e Alckmin vêm ao RS

publicidade

Pré-candidato à presidência, Lula (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), vão participar de ato, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, no Pepsi On Stage, em meio a impasses entre as duas siglas. Se nacionalmente, os dois partidos estão unidos, no Rio Grande do Sul o clima é contrário. No Estado, o PT tem como pré-candidato Edegar Pretto; já o partido de Alckmin apresentou o nome do ex-deputado Beto Albuquerque, que não participará do ato. No sábado, inclusive, em uma demonstração de força, o PT, junto com os demais partidos que integram a federação (PCdoB e PV), fez uma plenária reforçando a pré-candidatura de Pretto ao Piratini. No evento foi apresentado ainda o tema da pré-campanha, assim como o jingle.

A confirmação da presença de Alckmin foi dada pelo deputado federal e presidente do PT no Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Será o primeiro evento fora de São Paulo reunindo os dois cabeças de chapa. No entendimento de Pimenta, a situação entre os partidos é vista com normalidade, em função do número de partidos que apoiam a candidatura petista em âmbito nacional. “Há uma aliança nacional e em vários estados do Brasil haverá mais de um palanque”, afirma. O deputado cita também a pré-candidatura de Pedro Ruas pelo PSol, reafirmada no domingo passado.

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, também é esperado. O que não deve amenizar os ânimos em âmbito estadual. Embora também veja com naturalidade a presença de Alckmin, a campanha de Albuquerque afirma que os representantes estaduais dos socialistas não comparecerão ao ato. Não há previsão de agenda do ex-tucano com Albuquerque.

Mário Bruck, presidente estadual do PSB, afirma que foi encaminhado ao diretório nacional que reivindicasse ao PT o apoio a Beto. “O PSB Nacional até hoje (segunda-feira) não respondeu. Enquanto não tivermos uma resposta do PSB Nacional não participaremos de nenhum evento com o PT, que tem seu candidato próprio. Temos nosso candidato, que é o Beto. Por isso, optamos por não fazer parte da recepção ao ex-presidente Lula”, afirma.

Na agenda prévia do ex-presidente, além do evento aberto ao público, na tarde de quarta-feira, haverá reunião com lideranças dos demais partidos. Ainda estão previstos encontros com representantes do setor da educação e, na quinta-feira, com cooperativas e movimentos sociais, antes do pré-candidato partir rumo a Santa Catarina. Além de Alckmin, acompanharão Lula, conforme o parlamentar, a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-governador do Paraná Roberto Requião, filiado recentemente ao partido e o presidente nacional do PSol, Juliano Medeiros. Fernando Haddad ainda não está confirmado.