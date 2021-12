Como votaram os deputados gaúchos no projeto do Piso do Magistério

publicidade

O projeto do piso do Magistério foi aprovado, na tarde desta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, por 38 votos favoráveis, dois contrários, a abstenção das bancadas do PT, PDT e PSol, além da ausência do deputado Dalcisio Oliveira, que estava em viagem internacional.

Veja como votaram os deputados estaduais no projeto de reajuste do Piso do Magistério:

SIM (38): Adolfo Brito (PP), Airton Lima (PL), Aloísio Classmann (PTB), Any Ortiz (Cidadania), Beto Fantinel (MDB), Capitão Macedo (PSL), Carlos Búrigo (MDB), Clair Kuhn (MDB), Dirceu Franciscon (PTB), Dr. Thiago Duarte (Dem), Elizandro Sabino (PTB), Elton Weber (PSB), Eric Lins (Dem), Ernani Polo (PP), Faisal Karam (PSDB), Fran Somensi (Republicanos), Franciane Bayer (PSB), Frederico Antunes (PP), Gaúcho da Geral (PSD), Gilberto Capoani (MDB), Issur Koch (PP), Kelly Moraes (PTB), Luís Augusto Lara (PTB), Marcus Vinícius (PP), Mateus Wesp (PSDB), Neri, O Carteiro (Solidariedade), Paparico Bacchi (PL), Patrícia Alba (MDB), Pedro Pereira (PSDB), Rodrigo Maroni (PSC), Ruy Irigaray (PSL), Sérgio Peres (Republicanos), Sérgio Turra (PP), Tenente Coronel Zucco (PSL), Tiago Simon (MDB), Vilmar Lourenço (PSL), Vilmar Zanchin (MDB) e Zilá Breitenbach (PSDB).

NÃO (2): Fábio Ostermann (Novo) e Giuseppe Riesgo (Novo).

NÃO VOTARAM/AUSENTES (15): Dalcisio Oliveira (PSB), Edegar Pretto (PT), Eduardo Loureiro (PDT), Fernando Marroni (PT), Gerson Burmann (PDT), Jeferson Fernandes (PT), Juliana Brizola (PDT), Luciana Genro (PSol), Luiz Fernando Mainardi (PT), Luiz Marenco (PDT), Pepe Vargas (PT), Sofia Cavedon (PT), Valdeci Oliveira (PT), Zé Nunes (PT). Presidente da Casa, Gabriel Souza (MDB) não vota.