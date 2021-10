Confira os 10 novos pedidos de indiciamento do relatório da CPI

publicidade

A versão final do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, no Senado, tem 10 novas sugestões de indiciamentos. Entretanto, outros dois nomes serão apresentados na sessão desta terça-feira (26): do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), e de Marcellus Campêlo, ex-secretário de Saúde do Amazonas. O acordo para a inclusão desses dois nomes foi feita entre o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), e os senadores Otto Alencar e Eduardo Braga (AM).

Este último chegou a apresentar um voto em separado pedindo o indiciamento do ex-secretário e do governador, rejeitando o voto do relator. Com a inclusão, dele deve votar pelo parecer. O documento que vai ser votado nesta manhã tem 1.288 páginas. A outra versão, entregue e lida pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) na semana passada, tinha 1.180. A alteração ocorreu após discussões do grupo majoritário da comissão, apelidado de G7, que se reuniu na noite da última segunda-feira (25).

Havia muita discussão sobre a inclusão de Wilson Lima entre os pedidos de indiciamento, mas ele acabou ficando de fora do documento. O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que o entendimento do grupo é que não foi possível ouvir os governadores, por isso a decisão de não indiciá-los, ainda que a comissão tenha apurado com profundidade a crise do oxigênio em Manaus. Mas os senadores ainda discutem se votam a inclusão do nome de Lima durante a sessão desta terça.

Veja Também

Confira quem entrou na lista de sugestão de indiciamento:

Antônio Jordão de Oliveira Neto - biólogo, apontado como integrante do gabinete paralelo. Suspeita: crime epidemia com resultado morte



Hélcio Bruno de Almeida - presidente do Instituto Força Brasil (IFB). Suspeito de disseminar desinformação. incitação ao crime) do Código Penal;

Heitor Freire de Abre - ex-subchefe de Articulação e Monitoramento da Casa Civil e ex-coordenador Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19. Suspeito do crime de epidemia com resultado morte.

Marcelo Bento Pires – assessor do Ministério da Saúde. Supeito de advocacia administrativa.



Alex Lial Marinho – ex-coordenador de logística do Ministério Da Saúde. Suspeita: advocacia administrativa.



Thiago Fernandes da Costa - assessor técnico do Ministério da Saúde. Suspeita: advocacia administrativa.



Regina Célia Oliveira – fiscal de Contrato no Ministério Da Saúde. Suspeita: advocacia administrativa.



Hélio Angotti Netto – secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde. Suspeitas: epidemia com resultado morte e incitação ao crime.



José Alves Filho – dono do grupo José Alves, do qual faz parte a Vitamedic. Suspeita: epidemia com resultado morte.

Amilton Gomes de Paula – Reverendo Amilton, representante da Senah. Suspeita: tráfico de influência.