Conheça os novos presidentes do TJ e da Assembleia que tomam posse nesta segunda

A segunda-feira será de mudança no comando de dois poderes públicos do Estado do Rio Grande do Sul. No turno da manhã, assume o novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ernani Polo (PP). Já à tarde, o desembargador Voltaire de Lima Moraes assume a presidência do Tribunal de Justiça (TJ).

Assembleia Legislativa

Natural de Ijuí, Ernani Polo começou a carreira política como assessor de deputados do PP. O parlamentar foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Santo Augusto no início dos anos 2000. O progressista foi eleito deputado estadual nos anos de 2010, 2014 e 2018. No governo de José Ivo Sartori (MDB), ocupou a Secretaria da Agricultura.

Na presidência da Assembleia Legislativa, Polo substitui o deputado Luís Augusto Lara (PTB). Os mandatos no comando do parlamento gaúcho são divididos, em rodízio, entre as quatro maiores bancadas de cada legislatura. Gabriel Souza (MDB) e Valdeci Oliveira (PT) devem assumir a Assembleia nos anos de 2021 e 2022, respectivamente.

A cerimônia de posse de Ernani Polo está marcada para começar às 9h30min. O ato será realizado no Plenário 20 de Setembro, com recepção no Salão Júlio de Castilhos.

Tribunal de Justiça

O desembargador Voltaire de Lima Moraes será empossado para comandar o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelos próximos dois anos. O magistrado é natural de Cachoeira do Sul e iniciou a carreira jurídica no Ministério Público. Moraes é desembargador desde 1998, com foco destacado nas áreas de processo civil, direito do consumidor e meio ambiente. Entre os anos de 2010 e 2012, foi 2º Vice-Presidente do TJRS.

Além do magistrado, tomam posse na administração do Poder Judiciário no Estado três vice-presidentes e uma corregedora. As vice-presidências ficarão sob o comando de Liselena Schifino Robles Ribeiro, Ícaro Carvalho de Bem Osório e Ney Wiedemann Neto. Já a Corregedoria-Geral da Justiça será liderada pela desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak.

A posse de Voltaire de Lima Moraes será realizada às 14h no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, localizado na sede do Tribunal de Justiça.