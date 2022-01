Contrastes marcam cenário em meio a avanço da Ômicron

publicidade

O fim de semana foi marcado por contrastes. Enquanto hospitais decidem pela proibição das visitas, em função do avanço da Ômicron, e surtos vão sendo identificados, as imagens dos veranistas lotando a beira mar no Litoral Norte passa a sensação de que a pandemia se foi. O cenário evidencia as dificuldades que gestores públicos terão pela frente em meio a um calendário de festas locais e ainda do Carnaval.

De fato, estamos em um novo momento, com a ampliação da vacinação e com o novo passo de imunização de crianças de cinco a 11 anos. O segundo lote da vacina pediátrica contra a Covid, da Pfizer, com 1,2 milhão de doses, chegou ao Brasil neste domingo. O imunizante será aplicado nas crianças durante a campanha de vacinação de acordo com calendário estabelecido pelos municípios. O desembarque da nova remessa, que chegaria no dia 20, foi antecipada. Já chegaram ao país, em dois lotes, 2,4 milhões de doses pediátricas. Uma nova remessa, de 1,8 milhões de doses, está prevista para 27 de janeiro.

A imunização dos menores vêm gerando polêmicas e apreensões, assim como ainda ocorre com a vacinação dos adultos. O Ministério da Saúde, apesar de uma demora inicial, está fazendo sua parte. Disponibilizando a vacina. Agora, caberá aos pais e tutores a decisão de utilizá-las. Não há espaço para viés político nesta questão. Ou pelo menos não deveria. Ainda sobre as aglomerações, que têm se tornado cada vez mais comuns, o alerta deve ser ligado.

Há duas semanas o governo gaúcho avisou sobre as situações preocupantes nas 21 regiões do Estado. Por enquanto, as ações estão nas mãos dos prefeitos, mas se for necessário interferir, o governador Eduardo Leite (PSDB) já avisou que não hesitará. Vencer a pandemia é um desafio coletivo. Estamos todos no mesmo barco.