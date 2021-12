"Corrupção é o problema central do Brasil", diz Dallagnol em filiação

publicidade

O ex-coordenador da operação Lava Jato Deltan Dallagnol se filiou, nesta sexta-feira, ao Podemos em evento realizado em Curitiba (PR). O ex-procurador do MPF (Ministério Público Federal) e agora pré-candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados afirmou que a corrupção é problema central no Brasil e elogiou o ex-juiz e agora integrante do mesmo partido Sergio Moro.

"Se o seu coração se tornou pedra, se anestesiou, se a sua mente se cauterizou, se você ficou insensível, queria convidar você hoje para raspar essa casca para que nós possamos revigorar os nossos corações e nossas veias. A verdade é que nós não podemos nos acostumar com a injustiça. Amor e justiça são as duas faces da mesma moeda", disse. "A corrupção gera sofrimento, pobreza e subdesenvolvimento. Não é o único problema do Brasil, mas comprovadamente é o problema central do nosso país", acrescentou.

O ex-procurador do MPF contou que sonhos movem o mundo e, recentemente, tem sido movido por um: tornar o Brasil um país justo e próspero. Dallagnol enfatizou na sequência a luta contra a corrupção por dois motivos. "Favorece todas as outras causas e é condução absolutamente necessária para um Brasil melhor", disse.

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), celebrou a filiação de Dallagnol. "Somos nós que podemos fazer a diferença no nosso país. Eu vejo aqui pessoas, não com discursos bonitos, mas que têm histórias e atitudes. Pessoas como Sergio Moro e Deltan Dallagnol que enfrentaram o sistema com uma pressão dos poderosos da nação. Nunca nesse país um político poderoso foi preso como aconteceu na operação Lava Jato [em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva]", defendeu.

"O que temos aqui é muito mais que um projeto para ganhar eleição, é resgatar a esperança de muita gente. E nós temos que ter responsabilidade mais do que nunca. Ver Sergio Moro sendo convocado para essa missão [de candidato à Presidência da República em 2022]... O Brasil precisa de um líder com coragem. Eu quero olhar para o meu presidente e ter orgulho dele", acrescentou.

Em determinado momento de seu discurso, Dallagnol elogiou o ex-juiz da Lava Jato. "Eu sou testemunha da dedicação, eficiência, correção e justiça com que ele conduziu seus trabalhos. Eu quero dizer que nenhum juiz enfrentou na história os desafios, dificuldades, ameaças e tudo aquilo que ele enfrentou. Nós precisamos de bons líderes e Sergio Moro é alguém capacitado e com fibra moral para conduzir o Brasil na direção de um país justo."

Também presente na cerimônia, o senador Alvaro Dias argumentou que a "perseguição" sofrida por ex-integrantes da operação Lava Jato será respondida nas urnas. "Nossos inimigos não entendem que Sergio Moro e Deltan Dallagnol aqui estão embalados pela coragem de quem quer mudar o Brasil para valer, repudiando a impunidade. São perseguidos e injustiçados e, certamente, o povo responderá os elegendo em votações consagradoras”, disse.