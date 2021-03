Covid-19: Laboratório da vacina Covaxin adia reunião com Anvisa

publicidade

A Precisa Farmacêutica, importadora da vacina Covaxin contra a Covid-19, em São Paulo, solicitou o adiamento da reunião com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), prevista para esta segunda-feira, segundo a agência. A empresa representa o laboratório Bharat Biontech, que desenvolve o imunizante na Índia.

A Anvisa afirmou, por meio de nota, que uma nova data deve ser solicitada pela empresa e que não há pedido de testes nem de autorização de uso emergencial da vacina no país.

A agência ressaltou que vem realizando encontros técnicos com todas as empresas interessadas no desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra Covid-19. "Está é uma estratégia para acompanhar e orientar as empresas e para dar agilidade ao processo de regularização", informou.

O Ministério da Saúde negocia a compra de 20 milhões de doses da vacina. Antes de o governo federal manifestar interesse pelo imunizante, a rede privada já havia anunciado a intenção de aquisição de 5 milhões de doses, segundo a Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC).