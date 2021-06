CPI da Covid ouvirá Witzel, Wizard e auditor do TCU nesta semana

publicidade

A CPI da Covid no Senado Federal ouvirá nesta semana, entre outros, o ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campelo, o ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, o empresário Carlos Wizard e o auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Marques.

De acordo com a pauta, Campelo deve depor nesta terça-feira. O Estado entrou em colapso no início de 2021 com falta de leitos de UTI e de oxigênio medicinal nos hospitais, onde dezenas morreram asfixiadas. Além disso, a Polícia Federal (PF) apura desvio de dinheiro do combate à Covid-19, a partir de suposta organização criminosa. Na operação, o órgão prendeu o ex-secretário.

Witzel será ouvido nesta quarta-feira. O ex-chefe do Executivo Estadual foi implicado após a acusação de crime de responsabilidade por um suposto esquema de corrupção em contratações da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

No dia seguinte, a comissão ouvirá Alexandre Marques, autor de um relatório que levanta suspeitas sobre o número de mortes por Covid-19 no país. O documento foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para apoiadores e desmentido pelo TCU. O funcionário, inclusive, foi afastado do grupo que supervisiona gastos relativos à pandemia.

No mesmo dia, está previsto o depoimento de Carlos Wizard, empresário suspeito de participar do ministério paralelo. O convocado é defensor do tratamento precoce, chegou a ser indicado para ocupar um cargo no Ministério da Saúde e pode ser levado de forma coercitiva à CPI, caso não compareça à oitiva.

Já na sexta-feira, os especialistas Ricardo Dimas Zimermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves falarão aos membros sobre medidas de combate à Covid-19.

Veja Também