Defesa faz parceria na área militar com árabes

Com o objetivo de impulsionar a indústria nacional de defesa, o governo brasileiro fará parceria no setor com países árabes. A comitiva do Ministério da Defesa permanece na região até o próximo dia 18 e neste domingo, os representantes do Brasil participam do "Dubai Air Show", uma das principais exposições da indústria aeroespacial no mundo.

O presidente Jair Bolsonaro acompanha a agenda. De acordo com a pasta, a Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod), formaliza um "memorando de entendimento" com o Internacional Golden Group, que é a empresa líder no fornecimento de produtos destinados às Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

Os Emirados Árabes estão entre os cinco países que mais adquirem produtos brasileiros ligados à indústria de defesa. Somente entre 2019 e 2020, o Brasil exportou à região 426,2 milhões de dólares em equipamentos bélicos. Dois novos acordos foram firmados há dois anos, o que expandiu o comércio.

A comitiva brasileira também vai passar pelo Bahrein e Catar, onde são esperados a realização de novas parcerias. No dia 17, no Catar, será assinado um acordo com o Ministério da Defesa do país.

Prédio mais alto

Em visita ao Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro visitou o prédio mais alto do mundo. O Burj Khalifa tem 828 metros de altura e 163 andares. O edifício, que pode ser visto de longe, se destaca na moderna cidade de Dubai, a maior do país.

O prédio é quase 5 vezes maior que o arranha-céu mais alto da cidade de São Paulo, o Platina 220, que ainda está em construção. O Burj Khalifa teve sua inauguração no ano de 2015 e desde então se tornou o ponto turístico mais visitado da região.

