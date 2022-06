Deltan produz vídeo para detalhar os R$ 575 mil recebidos via Pix para indenizar Lula; assista

publicidade

O ex-coordenador da Lava Jato e pré-candidato a deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) publicou nas redes sociais um vídeo de quatro minutos e seis segundos em que conta a própria versão do processo que o levou à condenação em R$ 75 mil por uma apresentação de PowerPoint contra o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

O ex-procurador da República afirma, utilizando-se de imagens que teriam sido retiradas de sistema do Banco do Brasil, que recebeu doações para pagar a indenização que somaram R$ 575.909,53. Ele conta que, tirando os 4% de imposto pago, restaram R$ 552.873,15 — dinheiro que aplicou em letras de crédito do agronegócio (LCAs).

O vídeo de Dallagnol, divulgado nesta quarta-feira (1º), tem como título "Pix para o Lula — A história por trás do maior protesto contra a injustiça no Brasil". No filme, ele diz que, na primeira e na segunda instâncias judiciais, com "juízes concursados e técnicos", não havia sido condenado, e que achava que "a possibilidade de condenação era e continua sendo absurda". A decisão contra ele veio do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo o pré-candidato, a condenação passou uma "mensagem clara de que o combate à corrupção estava sendo criminalizado no país, e uma mensagem de que a corrupção compensa". Enquanto ele falava, no fundo aparecia uma imagem da deusa grega da Justiça, Thêmis, em chamas.

Desde que a condenação se tornou pública, Deltan recebeu Pix, acompanhados de mensagens religiosas, de apoio à Lava Jato e de apoio pessoal. Segundo o ex-procurador, em 36 horas, mais de 12 mil pessoas fizeram doações. No vídeo, ele diz que vai recorrer da condenação quantas vezes puder.

A assessoria de Lula disse que não vai comentar o assunto.

Veja Também