Deputado entrega relatório final do impeachment de Wilson Witzel

O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT/RJ) entregou, nesta quinta-feira, o relatório final do processo de impeachment de Wilson Witzel, governador afastado do Rio de Janeiro. O documento tem mais de 300 páginas e reproduz os principais fatos e etapas do processo. “Esta votação é um marco na história política do Estado do Rio”, disse o relator.

O julgamento vai acontecer nesta sexta-feira a partir das 9h. Ele poderá ser afastado definitivamente do cargo caso sete dos 10 membros do Tribunal Especial Misto votem pelo impeachment.

A defesa de Witzel havia tentado suspender processo de impeachment junto ao STF, mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido nesta quinta-feira (29). Moraes também determinou que sejam retirados dos autos documentos que não dizem respeito aos fatos descritos na denúncia.

Lágrimas no interrogatório

O governador afastado foi interrogado pelo tribunal no último dia 7 de abril. Pouco antes do depoimento, ele destituiu a defesa, mas o interrogatório foi mantido. Na ocasião, Witzel chorou e se defendeu das acusações.

Witzel é investigado por irregularidades cometidas na Secretaria Estadual de Saúde durante a pandemia de Covid-19, quando a pasta estava sob administração de Edmar Santos. O ex-secretário de Saúde, delator do esquema, também foi ouvido pelo Tribunal Especial Misto e reafirmou as acusações.

