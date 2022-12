Deputado petista apresenta projeto para proibir uso político da bandeira do Brasil

publicidade

O deputado Márcio Macêdo (PT-SE) apresentou na Câmara um projeto de lei que propõe a proibição do uso político da bandeira do Brasil. Segundo a justificativa do projeto, a proposição pouparia "a Bandeira Nacional — e os demais símbolos nacionais — da banalização, do desgaste desnecessário, do uso pelas frações políticas, o qual pode mesmo fazer do símbolo de união signo de divisão".

O projeto do deputado conta com dois artigos e altera a redação do artigo 2º da chamada Lei dos Símbolos Nacionais do Brasil, a Lei Número 5.700, de 1º de setembro de 1971. Com a alteração, o próximo governo também ficaria proibido de usar os símbolos nacionais em propagandas com fins políticos.

O artigo 2º Lei dos Símbolos Nacionais do Brasil explica que os símbolos nacionais devem seguir "as especificações e regras básicas estabelecidas na presente lei".

Mas, com a alteração, ganharia um parágrafo único para tratar da proibição: "É vedado o uso dos símbolos nacionais em propaganda com fins políticos, eleitorais e partidários, por organizações partidárias ou não".

Veja Também