Deputado que recebeu Bolsonaro em SC está com Covid-19

O deputado catarinense Coronel Armando (PSL-SC) comunicou nesta terça-feira o resultado positivo para Covid-19. Armando se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que está de folga no estado para o feriado de ano novo, na manhã de segunda. O deputado afirmou que ele e a esposa foram diagnosticados com Covid-19 nesta terça.

“O teste de sangue revelou que tenho anticorpos para o Covid, que já tive contato com o vírus e que existe no meu sangue vírus ativo. No teste nasal o resultado foi positivo com leve aparência de vírus que só foi confirmada pelo teste do sangue”, publicou o parlamentar em sua página no Facebook.

O deputado afirmou que comunicou o resultado a Bolsonaro e ao chefe de gabinete do presidente. O presidente se encontrou com o deputado em São Francisco do Sul, ocasião em que tiraram fotos lado a lado, sem fazer uso de máscaras. O comandante da 5ª RPM (Região da Polícia Militar, Coronel Dirceu, também estava ao lado de Bolsonaro e do deputado.

Coronel Armando também disse ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19 e está sem sintomas da doença. As vacinas disponíveis contra a doença evitam o agravamento da Covid-19 e diminuem o risco de morte em decorrência da infecção.

Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o diagnóstico do parlamentar com quem se encontrou, mas tem reforçado posicionamento contra a vacinação e contra o chamado passaporte sanitário. O presidente está em recesso em Santa Catarina, onde deve permanecer até a semana que vem.