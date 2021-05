Deputado Tiago Simon cumpre isolamento domiciliar após diagnóstico de Covid-19

publicidade

O deputado estadual Tiago Simon (MDB) revelou, na manhã deste sábado, que foi diagnosticado com a Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa do parlamentar, que é um dos líderes da bancada emedebista na Assembleia Legislativa, o resultado positivo apareceu em um teste de rotina.

Ainda de acordo com a equipe do deputado, ele cumpre isolamento, em sua residência, desde o momento do diagnóstico. Simon está com bom quadro de saúde, e em plena recuperação. O gabinete de parlamentar estará fechado, na próxima segunda-feira, para a realização dos protocolos sanitários impostos pelo parlamento gaúcho.