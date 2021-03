Dez leis são revogadas em Porto Alegre

publicidade

Dez leis municipais foram revogadas, na manhã desta quinta-feira, em Porto Alegre, pelo prefeito Sebastão Melo (MDB). O 'revogaço' foi de autoria do vereador Felipe Camozzato (Novo). São leis obsoletas, que trazia, na avaliação do vereador, insegurança jurídica.

"A revogação dessas regras reduz dúvidas de quem precisa conhecer e interpretar as leis, tornando mais enxuto e claro o regramento vigente", afirma o vereador. Uma delas era de 26 de novembro de 1963, que previa a doação de imóveis de propriedade do município para abertura da primeira perimetral, que já foi concluída há décadas. Muitas delas já estavam com os conteúdos atualizados em outras leis mais atuais ou caíram em desuso.

A seguir, todas as leis revogadas.