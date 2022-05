Dia do Trabalhador tem atos a favor e contra Bolsonaro em SP e BH

publicidade

Atos do Dia do Trabalho foram realizados em São Paulo em dois pontos distintos: sindicalistas e artistas se reuniram na praça Charles Miller, no Pacaembu, enquanto os manifestantes pró-governo ocuparam a avenida Paulista. No Pacaembu, um palco foi montado para receber os representantes sindicais, convidados e artistas.

O encontro teve início por volta das 10h. Entre os assuntos abordados em discursos, os manifestantes pediram políticas de valorização do salário-mínimo, geração de renda e emprego e ampliação de direitos sociais, também para trabalhadores autônomos e de aplicativo.

Já a avenida Paulista foi fechada para receber manifestantes a favor da gestão do presidente Jair Bolsonaro e da liberdade de expressão. Segundo a SPTrans, 21 linhas de ônibus que passam pela avenida Paulista tiveram os itinerários alterados neste domingo, em ambos os sentidos, em razão da manifestação.

Na avenida Paulista, apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram durante a tarde em um ato em defesa do deputado Daniel Silveira (PTB) e contra o STF (Supremo Tribunal Federal), pedindo demissão dos ministros da Corte. Os manifestantes se concentravam por volta das 13h entre as ruas Peixoto Gomide e Pamplona, nas quais estavam afixadas imagens de Silveira em palcos e carros de som. O deputado havia sido condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques à democracia e por incitar violência contra ministros do STF, mas recebeu perdão de Bolsonaro.

Belo Horizonte também registrou protestos pró e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro neste domingo. Os manifestantes contrários se concentram na Praça da Assembleia, no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul da capital. No local, também houve o Terceiro Festival Estadual de Arte e Cultura da Reforma Agrária. O evento durou três dias e foi organizado pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). Na feira, agricultores puderam vender e expor os produtos nas barracas que foram espalhadas na praça.

Já os atos a favor do governo ocorreram na Praça da Liberdade, na Savassi, na região centro-sul. Nas faixas, foram estampadas frases pedindo intervenção militar, contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e a favor da liberdade de expressão. A Polícia Militar informou que os atos seguem de forma pacífica, sem registro de ocorrências.