Diretórios do Cidadania indicam Any Ortiz ao governo do RS

Em um movimento conjunto, os diretórios municipais do Cidadania enviaram à executiva do partido a indicação para que a deputada Any Ortiz concorra ao governo do Estado. No ofício assinado por cerca de 19 presidentes, eles classificam a deputada como único nome capaz de dar continuidade às reformas estruturais e acelerar as políticas de desenvolvimento econômico e social.

"Any Ortiz tem a linguagem para ser compreendida, a imagem para ser aprovada e o posicionamento certo para criar o melhor programa de governo", afirma o documento. Até agora, Any foi a única mulher indicada por um partido no RS.

A carta também fala sobre um cenário nacional onde o partido venha a participar de uma federação e aponta na deputada a "capacidade de reunir uma grande coligação em torno desse projeto coletivo". "Tem energia, visão, experiência e atitude, além de uma genuína conexão social".

Any está no segundo mandato de deputada Estadual e, caso não concorra ao governo do Estado, deve ter o nome lançado para uma vaga na Câmara Federal.

*Supervisão Mauren Xavier