Eleições em Pinheiro Machado e Putinga serão em 4 de julho

A Justiça Eleitoral determinou que as eleições para prefeito e vice-prefeito das cidades de Pinheiro Machado e Putinga acontecem no dia 4 de julho. “As regras são as mesmas de qualquer eleição, apenas o processo eleitoral terá duração de 45 dias”, explica o chefe do cartório da 35ª zona eleitoral de Pinheiro Machado, Alexandre Mendonça.

Em Pinheiro Machado, são dois candidatos a prefeito. Danúbio Fernando Vaz Peres que era candidato a vice-prefeito na chapa que obteve mais votos na eleição de 2020, agora concorre como cabeça de chapa pelo PDT. A candidata a vice-prefeita é Lucel Jusssara Betillo, (PSDB). Ela é casada com Carlos Betiollo que teve a candidatura impugnada após a eleição do ano passado. Peres enfrenta nas urnas o vereador e atual prefeito em exercício Ronaldo Madruga (PP), que tem como candidato a vice-prefeito Rogério Gomes de Moura (PSB).

“Primeiro foi apresentada a chapa Rogério e Paulo Alves (PP) que haviam sido derrotados em 2020. Eles venceram na convenção e no dia 29 de maio apresentaram a chapa na Justiça Eleitoral e, na mesma data, reuniciaram. Com isto, o Ronaldo (Madruga) substituiu o candidato a prefeito e Rogério virou candidato a vice”, explica Mendonça.

Os candidatos estão em campanha até o dia 1º de julho. Até esta data podem fazer comício, reunião pública e utilização de som. Já carreata é até a véspera da eleição. Mesmo com o pedido de Madruga para o adiamento das eleições em função do agravamento da pandemia de coronavírus na cidade, o Tribunal Regional Eleitoral anunciou nesta sexta-feira a manutenção da data.

Pinheiro Machado, no sul do Estado tem 10.061 mil eleitores. O horário das 7h ás 17h. As sessões eleitorais irão funcionar com três mesários cada. Os mesmos já trabalharam na eleição de 2020.