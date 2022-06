Após reunião nacional, Beto Albuquerque confirma pré-candidatura ao Piratini

publicidade

Pré-candidato ao Palácio Piratini, Beto Albuquerque anunciou, na manhã de hoje, em publicação nas redes sociais, que o PSB nacional reafirmou seu nome na disputa do Rio Grande do Sul. A manifestação ocorreu em meio às retomadas das discussões de formação de uma frente ampla na disputa ao governo do Estado envolvendo o PSB, PT e PCdoB.

Segundo Beto, o partido, em reunião na noite de segunda-feira, em Brasília, assegurou a estrutura para a sua pré-candidatura e o autorizou a "fazer coligações com partidos do campo progressista". Além da frente, o PSB vem mantendo conversas com o PDT.

Ainda na publicação, Beto complementa: "minha candidatura é sólida, tem história, experiência e diálogo".