Bolsonaro desembarca em Minas para agenda em templo religioso e depois vai a São Paulo

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), cumpre, nesta quarta-feira, uma agenda de visitas a templos religiosos, em Minas Gerais e em São Paulo. Pela manhã, ele pousou no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), onde foi recebido pelo governador do estado, Romeu Zema (Novo), e por autoridades.

Bolsonaro ficou por mais de uma hora em uma sala do aeroporto e saiu do local acompanhado por Zema. Na semana passada, o governador de Minas Gerais declarou apoio à reeleição do presidente. Sem falar com a imprensa e apenas cumprimentando apoiadores que esperavam no cercado montado no local, o candidato seguiu para o templo da igreja Mundial do Poder de Deus, na região central na capital mineira. À tarde, Bolsonaro tem agendada uma visita À Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo.

A programação prevê a participação do presidente em uma missa no local, às 14h. O candidato ao governo de São Paulo Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) deverá acompanhar Bolsonaro durante a programação, além do senador eleito pelo estado, Marcos Pontes (PL), e outras lideranças estaduais e regionais.

