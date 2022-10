Bolsonaro lidera em SP com 55,9% dos votos válidos, indica Paraná Pesquisas

publicidade

Uma pesquisa para a Presidência da República, realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas em São Paulo, aponta que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera as intenções de votos no estado para o segundo turno. De acordo com o levantamento, o atual chefe do Executivo tem 55,9% dos votos válidos, seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44,1% dos votos válidos.

O levantamento aponta que 5,6% pretendem votar nulo ou em branco e 4% não sabem ou não responderam.

Ao todo, de acordo com o instituto, foram ouvidas 1.810 pessoas em 75 municípios entre 4 e 6 de outubro. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01901/2022, tem índice de confiança de 95% e margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. A maioria dos entrevistados eram do sexo feminino, representando 53% da amostra analisada.

Durante a pesquisa, o instituto também ouviu os eleitores para entender as opções de voto para o cargo de governador. O ex-ministro e candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa. De acordo com o levantamento, o candidato do Republicanos tem 50,4% das intenções de voto, contra 38,4% de Fernando Haddad (PT).

De acordo com os dados, 5,9% foram votos em branco e nulos e 5,3% não sabem ou não responderam. No cenário de votos válidos, Tarcísio de Freitas chegou a 56,8%, e o petista, a 43,2%.

