Caminhadas, almoço e gravações: confira a agenda desta sexta dos presidenciáveis

Metade dos candidatos à Presidência da República divulgou agenda pública para esta sexta-feira (19). Confira os detalhes abaixo.

Ciro Gomes (PDT)

10h - Visita à antiga fábrica da Companhia Brasileira de Material Ferroviário (Cobrasma), onde hoje operam empresas que produzem produtos ferroviários, em Osasco (SP).

16h - Caminhada na Tijuca, com concentração na Praça Saens Peña, no Rio de Janeiro.

17h30 - Inauguração do comitê de campanha, no Rio de Janeiro.

Felipe D'Avila (Novo)

(horário e local não divulgados) - Participa de gravação para o programa eleitoral.

Jair Bolsonaro (PL)

16h - Participa da cerimônia de instalação oficial do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em Belo Horizonte.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

(horário não divulgado) - Participa de gravação para o programa eleitoral, em São Paulo.

Simone Tebet (MDB)

10h - Caminhada pela região central de Diadema (SP).

11h15 - Parada em uma livraria, em Diadema (SP).

12h30 - Almoço em um restaurante, em Santo André (SP).

13h30 - Caminhada pela região central de Santo André (SP).

14h30 - Visita ao Fundo Social de Solidariedade, em Diadema (SP).

Soraya Thronicke (União Brasil)

13h - Apresentação do Plano de Governo ao governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), em São Paulo.

Os candidatos à Presidência José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.