Caminhadas, encontros e visitas: confira a agenda desta quarta dos presidenciáveis

Metade dos candidatos à Presidência da República divulgaram agenda pública para esta quarta-feira (17). Confira os detalhes abaixo:

Ciro Gomes (PDT)

7h20 - Caminhada pelo Bairro 120, acompanhado do ex-prefeito da cidade e candidato do PDT ao Governo de São Paulo, Elvis Cezar, em Santana de Parnaíba (SP).

Felipe D'Avila (Novo)

12h - Encontro com representantes do Brasil Competitivo, em São Paulo.

15h - Caminhada na Ceagesp, em São Paulo.

Jair Bolsonaro (PL)

18h30 - Encontro com prefeitos, em Brasília.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

9h30 - Encontro com empresários e empresárias, em São Paulo.

Simone Tebet (MDB)

09h30 - Visita a uma creche, na Estrutural, no Distrito Federal.

16h - Visita ao Hospital e Maternidade Amparo Maternal, em São Paulo.

Soraya Thronicke (União Brasil)

15h30 - Visita a um projeto social, na Baixada Santista (SP).

16h30 - Caminhada e corpo a corpo com eleitores no centro da cidade, em Santos (SP).

7h15 - Café com apoiadores, em Santos (SP).

Os candidatos à Presidência José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.