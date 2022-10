Campanha de Onyx define estratégia para ampliar votos no RS

publicidade

Com a definição de frentes para ofensiva por busca de votos em diferentes regiões do Estado, uma reunião estrégica da campanha de Onyx Lorenzoni (PL) foi realizada em hotel no centro de Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira. A Capital, um dos locais em que Onyx ficou atrás de Eduardo Leite (PSDB), seu adversário no segundo turno, e a Região Metropolitana são "alvo" principal da campanha. Eleitores que se abstiveram no primeiro turno e até mesmo os de Edegar Pretto (PT) são cortejados. Com isso, Onyx espera ter 200 mil votos a mais na região, em relação à primeira fase do pleito. "Vamos continuar levando esse novo caminho para o RS, lastreado na verdade, com um governador que ama seu povo", afirmou Onyx.

"Mapas de calor" mostrando regiões em que Onyx, Leite e Pretto fizeram mais votos e, em seguida, uma lista com os candidatos das proporcionais mais votados da coligação que, além do PL, tem Republicanos, Patriota e Pros, nestes locais foi apresentada. Caberá a eles intensificar a campanha para "virar voto" ou convencer eleitores faltosos a comparecerem às urnas no próximo dia 30. Grupos regionais no Whatsapp, com os entes políticos, foram criados para organizar atos como carreatas em diferentes pontos do Estado em apoio a Onyx e à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) à presidência da República. Uma delas ocorre neste sábado, em Porto Alegre.

Além disso, buscando ampliar o eleitorado feminino, a candidata a vice Cláudia Jardim (PL) comandará um movimento de mulheres apoiadoras de Bolsonaro e do postulante ao Piratini. Haverá material de campanha específico para esse movimento e, no dia 22 de outubro, um "Dia D", com eventos destinados a esse público. Durante a reunião, Onyx garantiu que, se eleito, criará uma secretaria de políticas para mulheres.

Mesmo sendo de partido que está coligado a Leite, o MDB, o deputado federal reeleito Osmar Terra e o vereador suplente da Capital Pablo Melo compuseram mesa ao lado dos demais apoiadores de Onyx. O liberal afirmou que MDB de Gravataí também está ao seu lado, em movimento capitaneado por Marco Alba e pela deputada estadual reeleita Patrícia Alba, a quem agradeceu. O candidato também citou a presença do prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, do PDT.

Ainda na noite de quinta-feira, o PTB formalizou apoio a Onyx, seguindo o PP, com o qual estava coligado, que decidiu apoiar o liberal no dia anterior. No primeiro turno, Onyx contrariou pesquisas e acabou chegando à frente, com cerca de 37% dos votos válidos na disputal pela cadeira no Piratini.