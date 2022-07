Confira a agenda de segunda-feira dos pré-candidatos ao governo do RS

publicidade

Cinco pré-candidatos e candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para esta segunda-feira. O ex-governador Eduardo Leite participará de eventos na região metropolitana e na Serra Gaúcha. Roberto Argenta (PSC) e Rejane Oliveira (PSTU) têm reunião com a coordenação de campanha. O candidato do PSB, Beto Albuquerque, está em isolamento em função do resultado positivo para Covid-19.

Confira abaixo:

Beto Albuquerque (PSB)

Não fará agendas externas.

Eduardo Leite (PSDB)

15h30 - São Leopoldo Fest em São Leopoldo.

19h - Encontro com lideranças em Caxias do Sul.

Gabriel Souza (MDB)

​17h - Porto Alegre - Reunião interna equipe de comunicação pré-campanha

Noite - Entrevista

Rejane Oliveira (PSTU)

18h - Reunião da Coordenação de Campanha, na sede do PSTU.

Roberto Argenta (PSC)

Reunião com a coordenação de campanha em Novo Hamburgo.