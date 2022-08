Confira a agenda do fim de semana dos candidatos ao governo do RS

publicidade

Sete candidatos ao Palácio Piratini divulgaram agenda pública para o final de semana. Atividades incluem eventos no Interior e Região Metropolitana, entre eles estão visita à obras, almoço com lideranças e coletiva de imprensa. Carlos Messalla (PCB), Paulo Roberto Silveira Júnior (PCO), Ricardo Jobim (Novo) e Vicente Bogo (PSB) não divulgaram agenda.

Edegar Pretto (PT)

Sábado (13/8)

8h45 - Coletiva de imprensa em Tenente Portela

9h45 - Visita a Feira Municipal, dentro da programação dos 67 anos do município em Tenente Portela

14h - Encontro da Região Celeiro em Tenente Portela

Eduardo Leite (PSDB)

Sábado (13/8)

Almoço com o prefeito de Pantano Grande Mano Paganotto e lideranças locais.

Visita a obras executadas com recursos da sua gestão à frente do Estado no município.

Luis Carlos Heinze (PP)

Sábado (13/8)

Reunião interna com a coordenação de campanha, em Porto Alegre

Onyx Lorenzoni (PL)

Sábado (13/8)

8h30 - Café da manhã com lideranças religiosas no bairro Rondônia, em Novo Hamburgo

14h30 - Encontro Estadual de Lideranças Conservadoras, na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo

Rejane de Oliveira (PSTU)

Sábado (13/8)

Seminário programático do PSTU

Roberto Argenta (PSC)

Agenda em Passo Fundo

Vieira da Cunha (PDT)

Sábado (13/8)

12h - Almoço de aniversário da Associação de Moradores do Campo da Tuca

19h - Live de lançamento da pré-candidatura a deputado estadual de Caio Ferreira