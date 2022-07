Confira o cenário político do RS após as primeiras convenções partidárias

publicidade

O final de semana que passou foi marcado por convenções partidárias que selaram alianças e firmaram candidaturas no Estado. Até o momento, cinco partidos já apresentaram seus candidatos ao Palácio Piratini e três ao Senado. Além dos cargos para a majoritária, os partidos também aprovaram suas nominatas para Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

Na quarta-feira passada o PSC, iniciando o período das convenções, confirmou Roberto Argenta como candidato ao governador do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, o Solidariedade, partido que estará junto de Argenta, indicou Nivea Rosa, durante convenção, como vice na chapa do empresário.

O PL oficializou o nome de Onyx Lorenzoni como candidato ao governo do Estado na sexta-feira. Até o momento, os liberais não anunciaram candidato a vice - embora tenham oferecido a vaga ao MDB, caso o partido o decida por não ter candidatura própria. Também na convenção, firmaram a aliança com o Republicanos, que no sábado lançou a candidatura do vice-presidente Hamilton Mourão ao Senado.

Sábado foi a vez do PSB confirmar o nome de Beto Albuquerque ao Piratini. Até o momento, o candidato segue correndo sozinho, com as vagas de vice e Senado abertas. Apesar da possibilidade de os socialistas abrirem mão da candidatura, as chances são remotas. No mesmo dia, o Novo oficializou a chapa de Ricardo Jobim e Rafael Desch ao governo do Estado. O partido não irá indicar candidato ao Senado.

Veja Também

No domingo, União Brasil e Podemos selaram o apoio à chapa de Eduardo Leite (PSDB). O Podemos confirmou o nome do senador Lasier Martins a reeleição. Apesar disso, a chapa do tucano, que só deve se confirmar no próximo domingo, pode contar com mais um candidato ao Senado, a ex-senadora Ana Amélia Lemos, do PSD.

Ao final do domingo, o vereador Pedro Ruas foi confirmado como nome do PSol ao Palácio Piratini. A convenção da federação PSol-Rede anunciou a chapa de Ruas com Neiva Lazzaroto na vice e o vereador Roberto Robaina ao Senado.

Apesar das decisões desse fim de semana, mudanças ainda podem acontecer, como uma eventual desistência do PSB e uma chapa dupla ao Senado na, ainda, pré-candidatura de Eduardo Leite. As convenções partidárias ocorrem até o 5 de agosto, confira o restante do calendário:

Sábado (30/07): PDT, PP, Avante e PSTU.

PDT, PP, Avante e PSTU. Domingo (31/07): PTB; federação: PT, PCdoB e PV; MDB e PSDB.

PTB; federação: PT, PCdoB e PV; MDB e PSDB. Segunda (01/08): PSD

*Supervisão Mauren Xavier