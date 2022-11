Domingo é marcado por manifestações a favor de Lula e Bolsonaro no DF

publicidade

O primeiro domingo após as eleições foi marcado por manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto o clima dos apoiadores do atual mandatário é de indignação, petistas comemoram o resultado das urnas.

Pela manhã, um grupo pró-Bolsonaro de aproximadamente 100 pessoas em 60 motocicletas fizeram uma volta na Esplanada. Foi possível pilotar apenas até a altura do Ministério da Saúde, já que a Polícia Militar interditou o trânsito na área. Nem pedestres puderam acessar a Praça dos Três Poderes e a troca da bandeira, realizada sempre aos primeiros domingos do mês, não teve participação do público.

A motociata saiu da praça do Cruzeiro e terminou nas proximidades do Quartel General (QG) do Exército, no Setor Militar Urbano. Manifestantes estavam na expectativa da participação do presidente Bolsonaro, mas não houve qualquer confirmação oficial da presença do mandatário, que não foi ao local.

No QG do Exército, milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo manifestam a insatisfação com a decisão das eleições. Crianças e idosos fazem parte do grupo. Parte contesta o resultado das urnas e diz esperar uma intervenção das Forças Armadas, o que é inconstitucional.

Desde o domingo de eleições, em 30 de outubro, apoiadores de Bolsonaro acampam nas redondezas do QG, na esperança de obter apoio militar para as reivindicações. O feriado de Finados (2) e este domingo (6) foram os dias com maior número de manifestantes, que chegam de todo o país em carros particulares, caminhões e ônibus.

Manifestação pró-Lula

Já no Eixão, na altura da 408 Norte, o clima é de festa. Aproximadamente dois mil manifestantes pró-Lula comemoram o resultado das eleições. O movimento é pacífico e também conta com a presença de famílias e crianças.

No local, não há acampamentos. Os manifestantes aproveitam que, aos domingos, o Eixão fica fechado para o trânsito de carros para poder ocupar o espaço público. A expectativa, portanto, é que após as 18 horas o ato já tenha terminado.