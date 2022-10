Em SC, Bolsonaro volta a atacar o PT e diz estar pronto para segundo mandato

publicidade

Em agenda nesta terça-feira (11), em Santa Catarina, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), voltou a atacar o Partido dos Trabalhadores, destacou índices econômicos de sua gestão e afirmou estar pronto para comandar o país em eventual segundo mandato.

"Hoje nós estamos na iminência de decidir qual caminho o Brasil quer trilhar. Sabemos que é uma luta do bem contra o mal. Sabemos o quanto de malefício trouxeram ao país aqueles que governaram a nossa pátria", disse."O outro lado acabou de falar que vai recolher as armas do cidadão de bem. Falou que vai fechar também os clubes de tiro. Nós sabemos a importância das armas nas mãos da população. Eu sempre digo: povo armado jamais será escravizado", acrescentou.

Durante o discurso, o candidato à reeleição destacou índices e medidas econômicas de sua gestão, como o Auxílio Brasil, a redução do custo dos combustíveis e a deflação registrada pela terceira vez consecutiva, com queda de 0,29% dos preços no mês de setembro.

"Vamos entrar no quarto mês com grande possibilidade de continuarmos com deflação em nosso Brasil. Hoje vocês sabem que nós temos um dos combustíveis, a gasolina, dos mais baratos do mundo. Hoje todos sabem que nós atendemos os mais necessitados, com o Auxílio Emergencial e agora com o Auxílio Brasil", destacou.

A redução do preço dos combustíveis (-8,5%) originou uma deflação de 0,29% em setembro, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Os dados que colocam a inflação nacional no campo negativo, pelo terceiro mês consecutivo, representam a menor variação de preços da economia nacional para setembro desde 1980, ano que marca o início da série histórica do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Até então, a menor alta de preços para o mês havia sido apurada em 1998 (-0,22%).

A CNI (Confederação Nacional da Indústria) revisou a projeção para a economia brasileira e prevê crescimento de 3,1% neste ano. A estimativa anterior para o PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma de toda produção e serviço do país, era de alta de 1,4%. Os dados fazem parte do Informe Conjuntural do 3º Trimestre, divulgado nesta terça-feira (11).

A revisão positiva ocorre após mudanças de cenário no primeiro semestre, segundo a CNI. Entre os motivos apontados pela indústria estão a melhora das cadeias produtivas, o aumento do emprego e da renda e a desaceleração da inflação. A previsão para o PIB industrial também aumentou, de 0,2% projetado anteriormente para 2%.

Em seu discurso, Bolsonaro disse ainda que está pronto para um eventual segundo mandato. O segundo turno será em 30 de outubro, último domingo deste mês. "Eu sei, se for essa a vontade dele [de Deus], estou pronto para ficar mais quatro anos à frente do comando do nosso Brasil".

Bolsonaro desembarcou, na manhã desta terça-feira (11), no Aeroporto de Navegantes e, na sequência, encontrou-se com prefeitos, empresários e lideranças regionais, no Expocentro Balneário Camboriú (SC). À tarde, se reunirá com líderes locais e prefeitos em Pelotas (RS). O chefe do Executivo estava acompanhado do senador eleito Jorge Seif (PL-SC) e de Jorginho Mello (PL), que vai disputar o segundo turno para o governo do estado contra Décio Lima (PT). O empresário Luciano Hang também estava presente no evento.

