Encontros em SP, entrevistas e live; confira a agenda desta terça dos candidatos à Presidência

publicidade

Quatro candidatos à Presidência da República divulgaram agenda pública para esta terça-feira (9). Confira abaixo:

Ciro Gomes (PDT)

19h30 - Live #CiroGames, com a participação da vice-presidente na chapa e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos.

Felipe D'Avila (Novo)

07h - Entrevista para um TV, em Ribeirão Preto (SP).

07h50 - Entrevista para uma rádio, em Criciúma (SC).

08h10 - Entrevista para uma rádio, em Criciúma (SC).

19h - Entrevista coletiva na Associação dos Contabilistas, em Criciúma (SC).

20h - Evento para apresentar plano de governo e apoio à pré-candidatura de Odair Tramontin ao governo de Santa Catarina.

Jair Bolsonaro (PL)

10h30 às 11h20 - Solenidade de abertura do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, em São Paulo.

12h30 às 14h10 - Almoço de Lançamento do Programa "CAIXA Pra Elas", em São Paulo.

15h às 16h - Reunião com o Secovi-SP, em São Paulo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

9h30 - Participa de encontro na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo.

Os candidatos José Maria Eymael (Democracia Cristã), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Simone Tebet (MDB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Tronicke (União Brasil) e Vera Lúcia (PSTU) não têm agenda pública ou não divulgaram seus compromissos oficiais até a última atualização desta publicação.