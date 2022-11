Entidades ligadas ao setor econômico repudiam bloqueio de rodovias

publicidade

Duas das principais entidades ligadas ao setor industrial e empresarial do Estado manifestaram preocupação, nesta terça-feira, com os recentes protestos que contestam os resultados das urnas e tem ocasionado em bloqueios de rodovias ao redor do Estado e do país.

Em nota, a Fiergs pediu que soluções urgentes fossem tomadas antes que haja o desabastecimento de produtos essenciais, "o que atinge alimentos, combustíveis, e grande parte dos insumos industriais da maioria dos segmentos fabris". Segundo a entidade, caso essa prática se estenda por mais tempo, novamente a cadeia de suprimentos ficará desorganizada.

A Federasul, em sua manifestação, defendeu o direito a manifestações que, conforme divulgado, "fazem parte do exercício de liberdade de expressão, desde que não limitem o direito de ir e vir dos cidadãos".