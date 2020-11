Jairo Jorge diz que o "povo venceu a eleição"

publicidade

Em cima do caminhão, em frente ao diretório, rodeado de militantes e apoiadores, Jairo Jorge agradeceu a confiança dos canoenses após ser eleito prefeito da cidade. “Quero agradecer o trabalho de cada um. Vocês foram gigantes, enfrentaram as máquinas, as fake news e vocês levaram para o coração a semente da esperança. Só o amor derrota o ódio. Há quatro anos eu estava do outro lado. Hoje o povo deu a resposta nas urnas. Eu fui atacado, fui agredido e isso tudo me deixou com mais força e mais energia. Hoje eu sou o prefeito de todos os canoenses, dos que votaram e daqueles que não votaram em mim. Eu vou unir Canoas. Nós vamos superar a crise e encarar os desafios”, disse o prefeito eleito, salientando que foi uma eleição dura e muito disputada. “Foi o povo que venceu essa eleição,” enfatiza.

Jairo Jorge, que já foi prefeito de Canoas por dois mandatos (2008-2016), volta a Administração municipal com 53,06% dos votos contra 46,94% dos votos destinados ao adversário Luiz Carlos Busato, atual prefeito da cidade.