Largo Glênio Peres e Esquina Democrática concentram campanha no Centro de Porto Alegre

Faltando 24 dias para as eleições gerais, que ocorrerá no dia 2 de outubro, a campanha eleitoral começou a marcar presença no Centro da capital gaúcha. Na manhã desta terça-feira, era possível ver manifestações concentradas em frente ao Mercado Público e na Esquina Democrática, ponto tradicional de atos políticos.

No caso do Largo Glênio Peres, os militantes de diversos espectros ideológicos se reuniam, lado a lado, em suas respectivas bancas, dividindo a atenção do público através da distribuição de panfletos e conversam sobre as propostas dos candidatos. No local, apesar das diferenças ideológicas, o clima era de tranquilidade entre os concorrentes. “A aceitação das pessoas é tranquila. Aqui todos se respeitam e são unidos, mesmo os diferentes.” comentou o militante de uma das siglas.

A disputa nacional tem atraído mais atenção dos eleitores. Sobre a aceitação de diferentes candidatos, os militantes percebem que o foco tem sido os candidatos à Presidência, dependendo do lado em que o candidato que está fazendo campanha apoia, as pessoas aceitam os panfletos e ouvir as propostas, ou não. "As pessoas estão muito divididas. Quando veem o papel azul, quem é do PT não pega. Eles vão muito pelo presidente, quem apoia o Bolsonaro pega" detalha um militante mais à direita desde os 16 anos.

Nesta manhã, na Esquina Democrática, diversos militantes da direita se uniram para receber os candidatos ao governo e ao Senado do Partido Progressista (PP), que fizeram um ato com seus eleitores, expondo as propostas, expectativas para o resultado das eleições e juntos cantaram o jingle da campanha dos candidatos.

Saindo desses dois pontos, porém, o clima eleitoral quase desaparece na região central. Alguns ainda é possível ver algumas pessoas caminhando com adesivos ou bandeiras, além daqueles que entregam os famosos santinhos.

Supervisão Mauren Xavier*