Lula é filmado xingando o próprio funcionário após debate

publicidade

O ex-presidente da República e candidato a chefe do Executivo pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi flagrado xingando um de seus funcionários ao final do debate na Band, ocorrido na noite de domingo (16).

"Você não sabe de por* nenhuma", disse Lula ao fotógrafo, Ricardo Stuckert. O profissional se aproximada dele após o fim da transmissão do debate, quando o xingamento ocorreu. O vídeo viralizou em razão da maneira com que o candidato trata o próprio funcionário, fotógrafo pessoal do petista há muitos anos.

Conhecido por Stuckinha, o fotógrafo orientava o petista sobre como se portar diante das câmeras e a melhor posição da altura da cadeira.

Não é a primeira vez que Lula é flagrado destratando o profissional. Em junho deste ano, ao tentar tirar das mãos do petista uma garrafa de água, Stuckert foi repreendido: "Você é fotógrafo ou tomador da minha água?".

A reportagem procurou o fotógrafo e os responsáveis pela campanha presidencial de Lula, que não se manifestaram até a última atualização.

Stuckert trabalha como fotógrafo pessoal de Lula desde 2003, quando o ex-presidente foi eleito pela primeira vez.

Nas redes sociais, a repórter responsável pelo vídeo que viralizou opinou sobre o ocorrido. "Não parecia agressão e sim brincadeira", disse Fabíola Cidral.

Em outro vídeo, por outro ângulo, a imagem dá a impressão de que o presidenciável insulta outro funcionário, o assessor Ricardo Amaral. No entanto, pelo vídeo gravado pela repórter Fabíola Cidral, é possível verificar que a afirmação é dirigida a Stuckert.