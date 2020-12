Morre Ilário Vön Muhlen, vice-prefeito eleito de Rolante

publicidade

Morreu na manhã desta segunda-feira o vice-prefeito eleito da cidade de Rolante, Ilário Vön Muhlen (PSB). Ele tinha 63 anos e estava internado desde o último sábado na UTI do Hospital Universitário de Canoas. Inicialmente, foi atendido no hospital da própria cidade, e foi encaminhado à Região Metropolitana após seu quadro piorar.

A informação da morte foi confirmada pelo atual chefe do executivo municipal, o presidente da Câmara de Vereadores, Diogo Pietro Henemann (PDT), e também pela Secretaria de Saúde de Canoas. Não há, contudo, detalhes sobre a causa da morte. Foi decretado luto oficial de três dias pela morte de Ilário, que foi vereador da cidade por dois mandatos.

Ilário foi eleito vice-prefeito de Rolante nas eleições realizadas no último dia 15 de novembro, ao lado do prefeito eleito Pedro Rippel (PP), com 44,7% (5.799) dos votos válidos.