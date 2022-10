Mourão agradece apoio da população e garante criação de escritório com critérios técnico no RS

publicidade

O vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul com 44,11% dos votos, Hamilton Mourão (Republicanos), citou o suporte da população e a parceria de última hora com a ex-candidata ao Senado no Estado, Comandante Nádia (PP), como fatores que contribuíram para sua vitória em território gaúcho. Ele concedeu entrevista nesta segunda-feira ao programa Agora, da Rádio Guaíba.

"Primeiro, agradeço ao povo do Rio Grande do Sul, que majoritariamente colocou meu nome na urna. Mas teve muita gente que contribuiu com isso, muita gente que foi para a rua voluntariamente, fora da minha equipe, que buscou conversar e virar voto e esclarecer quem eu era. Tive muito apoio do pessoal mais humilde", ressaltou. O senador eleito também atribui ao seu sucesso eleitoral ao aceno das igrejas neopentecostais e as características da candidatura coletiva de Olívio Dutra (PT), que, segundo, ele não agradaram a população.

Na construção de seu gabinete como senador, Mourão afirma que estabelecerá um escritório no Rio Grande do Sul com critérios técnicos mesclando pessoas gaúchas e outras entendedoras dos pormenores políticos do RS, mas não necessariamente situadas no Estado. Segundo o vice-presidente, agora é momento de se preparar para os desafios do novo cargo. Mourão se diz feliz com o mapa eleitoral do Senado no Brasil, que demonstra apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). "Temos uma nova força chegando. Isso vai permitir que o Senado cumpra suas funções com mais vigor", afirmou.

Eleições presidenciais

Em relação ao resultado das eleições para presidente, em que o presidente Jair Bolsonaro ficou atrás do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, o senador eleito disse que a estratégia do atual Chefe do Executivo no segundo pleito deve se situar principalmente nas regiões brasileiras com maior contingente de votos. "(Tem que) recuperar votos principalmente no Nordeste e nos três colégios grandes colégios eleitorais do Sudeste. A gente tem que trabalhar duro nestes estados. Acho que com isso tem chance de ganhar essa eleição", pontuou.

Natural de Porto Alegre, Mourão passou quase 30 anos no Rio Grande do Sul, mas morou por muitos anos no Rio de Janeiro e em outras cidades em função das suas tarefas dentro do Exército. Entrou na vida política em 2018, quando se elegeu como vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

