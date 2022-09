Municípios gaúchos têm atos pró-Bolsonaro no 7 de Setembro

publicidade

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) convocar apoiadores para atos no dia do Bicentenário da Independência, diversas cidades organizaram manifestações ao redor do país. Em Porto Alegre, os bolsonaristas participarão de ato no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, local já tradicional de eventos de apoiadores do candidato à reeleição.

Organizada por movimentos da sociedade civil como o Livre Iniciativa RS, a manifestação terá a participação da Banda Loka Liberal e arrecadará alimentos não perecíveis a serem doadas a instituições de caridade. A concentração está marcada para as 14h, devendo bloquear vias da avenida Goethe.

Em cidades da Região Metropolitana, também foram organizados atos. Estão previstas concentrações, por exemplo, em São Leopoldo, na Praça do Imigrante, às 9h30, e em Gravataí, no Parcão do município, às 10h.

Em Santa Maria, região central do Estado, a concentração acontece às 14h, na Praça Saldanha Marinho. Às 15h, os apoiadores de Bolsonaro partem em caminhada por ruas do município. No mesmo horário, estão marcadas as manifestações dos apoiadores de Bolsonaro de Caxias do Sul, na Serra, na Praça Dante Alighieri, e de Gramado, na Rua Coberta.