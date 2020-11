"Ninguém empresta dinheiro para quem está no SPC", diz Melo ao defender equilíbrio fiscal

publicidade

Sebastião Melo tem experência no cenário político do Rio Grande do Sul. O goiano que fez do Estado sua casa venceu nesse domingo a eleição para a prefeitura da Capital gaúcha e deve enfrentar, em suas próprias palavras, "muitos desafios". Em entrevista nesta manhã desta segunda-feira ao programa Agora, da Rádio Guaíba, o atual presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa avaliou que sua gestão à frente do Executivo será marcada por dificuldades econômicas. “Vamos ter que cortar despesa, revisar contratos para dar conta do essencial. Por exemplo, para captação de água e finalização de obras precisamos de dinheiro. E, então, precisamos ter equilíbrio fiscal, porque ninguém empresta dinheiro para quem está no SPC”, analisou.

Melo voltou a repetir o que enunciou durante a campanha: “Não está no nosso radar fechar a cidade. Sabemos que a questão da Covid-19, mas com o distanciamento e protocolos necessários, a cidade tem que funcionar”. Isso porque, para o emedebista, não há proteção social sem a economia girando. "Quero conversar com todas as entidades da saúde para analisar os decretos do atual prefeito e buscar ajuda para que a cidade possa abrir com segurança".

O emedebista comentou que seu vice, Ricardo Gomes, será fundamental para a defesa de pautas do setor. “Muito dessa parte econômica vai ficar com ele. É um quadro muito qualificado, vamos governar juntos. Conosco não tem briga, quando o prefeito e o vice governam junto, a cidade ganha", disse. "Vai nos ajudar na Lei de Liberdade Econômica, vamos rever o pagamento do IPTU. Não queremos mais nenhum aumento de imposto".

