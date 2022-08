O que fazem os deputados?

publicidade

Eleitos a cada quatro anos (em eleições gerais) pelo sistema proporcional, os deputados compõem o Poder Legislativo e representam o povo em âmbito federal e estadual. No Congresso Nacional, os deputados federais ocupam as 517 cadeiras da Câmara dos Deputados. As vagas são divididas por estados e pelo Distrito Federal e vão de 8 a 70, conforme o tamanho da população local. O Rio Grande do Sul tem 31 assentos.

Além da função de legislar através da proposição de leis ou da sugestão, alteração ou revogação de normas já existentes, os deputados também têm o dever de fiscalizar o Poder Executivo. Cabe a eles, portanto, discutir, aprovar ou rejeitar projetos encaminhados pelo presidente, bem como medidas provisórias. Fica sob sua responsabilidade julgar o orçamento da União. É por meio deste último, inclusive, que parlamentares incluem emendas que destinam verbas para a realização de obras específicas em seus estados e municípios.

Responsáveis pelo acompanhamento das medidas do Poder Executivo, é conferido exclusivamente à Câmara de Deputados o poder de abrir ou não um processo de impeachment contra o presidente e o vice-presidente da República.

Dentro da Câmara, antes de votarem em plenário um projeto, os deputados também devem analisar o aspecto constitucional, econômico e específico daquela matéria. Esses pareceres são emitidos pelas comissões, sendo a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que determina o aspecto constitucional, a mais importante da Casa.

Na Assembleia Legislativa

Nas assembleias legislativas, os deputados estaduais e distritais (no caso do Distrito Federal) possuem os mesmo deveres dos deputados federais, mas em relação ao governo do Estado e à Constituição. Em função da proximidade (uma vez que não precisam viajar para Brasília para participar das sessões legislativas) os deputados estaduais têm um contato mais próximo com as bases e com os eleitores de sua região. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul conta com 55 vagas.

Também cabe ao deputado estadual, além de fiscalizar e julgar as contas do Executivo, votar e indicar nomes para os conselhos de estatais e outros órgãos autônomos, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE). Tanto na Câmara quanto nas assembleias, não há limite para quantas vezes um deputado pode se reeleger.

Perda de mandato

Apesar de possuírem direitos específicos, como o de não ser preso, a não ser em flagrante de crime inafiançável, deputados estão sujeitos a perder o mandato em determinadas situações. O processo, contudo, ocorre ou por meio de julgamento da Justiça Eleitoral (que pode indeferir uma candidatura, por exemplo) ou pela cassação. O último é feito pelos próprios deputados (estaduais, se na Assembleia, e federais, se na Câmara), através da instauração de um processo na Comissão de Ética que julga as ações do deputado em questão. Se cassado, um parlamentar pode ficar até oito anos inelegível.

Remuneração

Os deputados federais possuem uma remuneração mensal de R$ 33,7 mil, além de R$ 111 mil de verba de gabinete e R$ 4,2 mil de auxílio moradia. Para os parlamentares gaúchos, a cota de gabinete é de R$ 40,8 mil.

Já a remuneração de um deputado estadual no Rio Grande do Sul é R$ 25,3 mil, além de R$ 14,8 mil de cota parlamentar e diárias variam de R$ 588 a US$ 300, dependendo do local de destino, caso precisem viajar em função do mandato.