Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite estão empatados na disputa ao Governo do Rio Grande do Sul

publicidade

Os candidatos a governador do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), estão tecnicamente empatados em intenções de votos no segundo turno da eleição. Na abordagem estimulada (em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados), Onyx tem 40% e Leite tem 39%. Nulos e brancos são 9% e os que não sabem ou não responderam somam 12%.

Os dados são da pesquisa Real Time Big Data, encomendada pela Record TV. Foram ouvidas 1.000 pessoas entre 11 e 12 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-06981/2022.

Se considerados apenas os votos válidos (descontados brancos e nulos), Onyx tem 51% e Leite tem 49%, portanto, também aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

A pesquisa também demonstra os índices de intenção de voto entre pessoas de diferentes faixas de renda. Onyx tem a preferência de 39% dos que ganham até dois salários mínimos, 42% de quem recebe entre dois e cinco salários e 40% daqueles que ganham mais que cinco salários. Eduardo Leite tem 40% dos que ganham até dois salários, 38% de quem ganha entre dois e cinco salários e 40% daqueles que ganham mais de cinco salários.

Já o recorte por gênero mostra que 35% das intenções de voto em Onyx é de mulheres enquanto 46% é de homens. Entre os que afirmam votar em Eduardo Leite, 43% são mulheres e 34% homens, já 9% das mulheres disseram que votarão em branco ou anularão o voto e 13% não sabem ou não responderam. Entre os homens, 8% de brancos ou nulos e 12% não sabem ou não responderam.

Veja Também